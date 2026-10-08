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கும்பம் - இன்றைய ராசி பலன் (09.10.2026)

கும்பம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

கும்பம் daily predictions

கும்பம் - கும்பம்

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இன்று எதிர்பார்த்த உதவி கிடைக்கும். மன குழப்பம் உண்டாகலாம். எதையும் ஒரு முறைக்கு பலமுறை யோசித்து செய்வது நல்லது. பயணங்கள் மூலம் நன்மை உண்டாகும். புதிய நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள். தொலைதூரத்தில் இருந்து வரும் தகவல்கள் நல்லதாக இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம், வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்: 7, 8

Summary

கும்பம் இன்றைய ராசி பலன் (09.10.2026) | Kumbam Rasipalan Today | Aquarius Horoscope Today Tamil

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