கடகம் - இன்றைய ராசி பலன் (10.10.2026)
கடகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
கடகம்
இன்று குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், உற்சாகமும் காணப்படும். கணவன், மனைவிக்கிடையில் இருந்த பிரச்சனைகள் தீரும். பிள்ளைகள் பற்றிய கவலைகள் நீங்கும். உறவினர் மூலம் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, வெள்ளை
அதிர்ஷ்ட எண்: 8, 9
Summary
கடகம் இன்றைய ராசி பலன் (10.10.2026) | Kadagam Rasipalan Today | Cancer Horoscope Today in Tamil
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