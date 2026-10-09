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கும்பம் - இன்றைய ராசி பலன் (10.10.2026)

கும்பம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

கும்பம் daily predictions

கும்பம் - கும்பம்

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இன்று விருந்து கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வீர்கள். ஆன்மீக பயணம் செல்வதில் விருப்பம் உண்டாகும். இடமாற்றம் ஏற்படலாம். ஆடை அணிகலன் வாங்குவதன் மூலம் செலவு உண்டாகும். வாகன யோகம் கிடைக்கும். எழுத்துவகையில் எதிலும் சிக்காமல் கவனமாக இருப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, ஊதா

அதிர்ஷ்ட எண்: 3, 6

Summary

கும்பம் இன்றைய ராசி பலன் (10.10.2026) | Kumbam Rasipalan Today | Aquarius Horoscope Today Tamil

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