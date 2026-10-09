கும்பம் - இன்றைய ராசி பலன் (10.10.2026)
கும்பம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
கும்பம் - கும்பம்
இன்று விருந்து கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வீர்கள். ஆன்மீக பயணம் செல்வதில் விருப்பம் உண்டாகும். இடமாற்றம் ஏற்படலாம். ஆடை அணிகலன் வாங்குவதன் மூலம் செலவு உண்டாகும். வாகன யோகம் கிடைக்கும். எழுத்துவகையில் எதிலும் சிக்காமல் கவனமாக இருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, ஊதா
அதிர்ஷ்ட எண்: 3, 6
Summary
கும்பம் இன்றைய ராசி பலன் (10.10.2026) | Kumbam Rasipalan Today | Aquarius Horoscope Today Tamil
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