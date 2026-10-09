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மீனம் - இன்றைய ராசி பலன் (10.10.2026)

மீனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

மீனம் daily predictions

மீனம் - மீனம்

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இன்று கூட்டு தொழில், வியாபாரத்தில் இருப்பவர்கள் பார்ட்னர்களுடன் சுமூகமான முறையில் அனுசரித்து செல்வது நல்லது. வீண் அலைச்சல் உண்டாகலாம். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு திடீர் நெருக்கடிகள் ஏற்படலாம் எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது. பயனற்ற பயணங்கள் உண்டாகலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்: 3, 4

மீனம் இன்றைய ராசி பலன் (10.10.2026) | Meenam Rasipalan Today | Pisces Horoscope Today Tamil

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