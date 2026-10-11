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கும்பம் - இன்றைய ராசி பலன் (12.10.2026)

கும்பம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

கும்பம் daily predictions

கும்பம் - கும்பம்

Published On :

இன்று தடங்கல் இன்றி எல்லா காரியத்தையும் முடிப்பீர்கள். பண தட்டுப்பாடு நீங்கும். குழப்பங்கள் தீரும். வீண் மனக் கவலையை உண்டாக்குவார். எந்த ஒரு காரியத்திலம் எதிர்பார்த்த வெற்றி தாமதமாக கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 6

Summary

கும்பம் இன்றைய ராசி பலன் (12.10.2026) | Kumbam Rasipalan Today | Aquarius Horoscope Today Tamil

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