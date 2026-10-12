கன்னி - இன்றைய ராசி பலன் (13.10.2026)
கன்னி - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
கன்னி
இன்று வீடு, வாகனம் வாங்கும் எண்ணம் கை கூடும். உங்கள் வாக்கு வன்மையால் காரியம் கைகூடும். ஆன்மீக எண்ணம் உண்டாகும். தொழில் வியாபாரம் நல்லநிலைக்கு உயரும். போட்டிகள் நீங்கும். எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். தேவையான நிதியுதவி கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, பச்சை, மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 4, 9
Summary
கன்னி இன்றைய ராசி பலன் (13.10.2026) | Kanni Rasipalan Today | Virgo Horoscope Today Tamil
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