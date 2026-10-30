ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (31.10.2026)
ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று பெண்கள் விருப்பம் இல்லாமல் பயணம் செல்ல நேரிடலாம். வீண் மன சங்கடத்திற்கு ஆளாகலாம். எதிலும் கவனம் தேவை. ஏதாவது ஒரு காரணமாக வாக்குவாதம் ஏற்படலாம். அக்கம் பக்கத்தினரை அனுசரித்து செல்வது நல்லது. காரியங்களை செய்து முடிப்பதில் தாமதம் ஏற்படும். பயணம் செல்ல நேரலாம். வீண் அலைச்சல், காரிய தடை, மனகுழப்பம் ஏற்படலாம். கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், பச்சை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5
Summary
ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (31.10.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil
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