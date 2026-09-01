மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (03.09.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று எதிலும் நிதானம் தேவைப்படும் நாள். மாணவர்கள் சக மாணவர்களின் கருத்துக்களுக்கு மாற்று கருத்துக்களை கூறாமல் அனுசரித்து செல்வது சுமூகமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தும். கல்வியில் முன்னேற்றம் காணப்படும். எந்த ஒரு காரியத்தையும் நிதானமாக செய்து முடிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் இருப்பவர்களுடன் அனுசரித்து செல்வது நல்லது. கணவன் மனைவிக்கிடையே வாக்குவாதங்கள் உண்டாகலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, மஞ்சள், பச்சை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (03.09.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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