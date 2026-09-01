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மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (25.09.2026)

மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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இன்று குடும்பத்தில் உறவினர் வருகை இருக்கும். தேவையற்ற வீண் பேச்சுக்களை குறைப்பதன் மூலம் குடும்பத்தில் அமைதி ஏற்படும். வாழ்க்கை துணையின் ஆதரவு உண்டு. பிள்ளைகளுக்காக செலவு செய்ய நேரிடலாம். கோபத்தை தவிர்த்து பேசுவது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, ஊதா, மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5, 9

Summary

மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (25.09.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil

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