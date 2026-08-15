வார பலன்கள் (ஆக. 14 - 20) - விருச்சிகம்

வசீகரமான பேச்சினால் அனைவரையும் கவர்வீர்கள். நேர்முக, மறைமுக எதிர்ப்புகள் நீங்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் கோரிக்கைகளை மேலதிகாரிகள் செவிமடுப்பார்கள். வியாபாரிகள் வியாபாரத்தில் நஷ்டத்தைத் தவிர்ப்பீர்கள்.
விவசாயிகள் விவசாயத்துக்காக புதிய வாகனங்களை வாங்குவீர்கள். அரசியல்வாதிகளைக் கண்டு எதிரிகள் விலகிவிடுவார்கள்.
கலைத்துறையினர் நல்ல வருமானம் வரும் ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். மாணவர்கள் எதிர்கால லட்சியத்தை உணர்ந்து செயல்படுவார்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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