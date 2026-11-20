வார பலன்கள் (நவ. 20 - 26) - சிம்மம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
புதிய முயற்சிகளில் கவனமாக இருப்பீர்கள். தொழிலில் சீரான வருமானம் கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் செல்வாக்கு அலுவலகத்தில் உயரும். வியாபாரிகள் கொடுக்கல், வாங்கலில் படிப்படியான வளர்ச்சியைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு ஆதாயமான நிலைமை தென்படும்.
அரசியல்வாதிகள் உற்சாகத்துடனும், கவனத்துடனும் நடந்து கொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களிடம் மனஸ்தாபம் ஏற்படாமல் நிதானமாகப் பேசிப் பழகுவீர்கள். பெண்கள் குடும்பத்துடன் விருந்து கேளிக்கைகளில் பங்கு கொள்வீர்கள். மாணவர்களின் முயற்சிகளுக்கு பெற்றோர் ஆதரவு தருவார்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 20, 21.
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