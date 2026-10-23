வார பலன்கள் (அக். 23 - 29) - சிம்மம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
சிக்கனமாகச் செலவு செய்து சேமிப்பைக் கூட்டிக் கொள்வீர்கள். மனதில் இருந்த குழப்பங்களும் சஞ்சலங்களும் நீங்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் தனித்து எடுக்கும் முடிவுகள் வெற்றியைக் கொடுக்கும். விவசாயிகள் சரியான நேரத்தில் களை எடுப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் பயனற்ற வாதங்களைக் குறைத்துக் கொள்வீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு பண வரவு திருப்தியளிக்கும். பெண்கள் கணவரிடம் சிறப்பான ஒத்துழைப்பைப் பெறுவீர்கள்.
மாணவர்கள் சக மாணவர்களுடன் மகிழ்ச்சியுடன் பொழுதைக் கழிப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - அக்டோபர் 24, 25.
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