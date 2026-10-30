வார பலன்கள் (அக். 30 - நவ. 5) - விருச்சிகம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
மனதில் இலக்குகளை நிர்ணயித்துக் கொண்டு உழைப்பீர்கள். உறவினர்களிடம் மனம் விட்டுப்பேசி பிணக்குகளைச் சரி செய்து கொள்வீர்கள். எதிர்பார்த்த அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகச் சூழல்களில் மாற்றங்களைக் காண்பீர்கள். வியாபாரிகளைத் தேடி வாடிக்கையாளர்கள் வருவார்கள். விவசாயிகள் புதிய பயிர்களைப் பயிரிடுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மாற்றுக்கட்சியினரிடம் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய படைப்புகளை உருவாக்குவீர்கள்.
பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் ஒற்றுமை மேலோங்கும். மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் தேர்ச்சி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - அக்டோபர் 30, 31.
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