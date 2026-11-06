வார பலன்கள் (நவ. 6 - 12) - சிம்மம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
சுபச் செலவுகளை செய்து மகிழ்வீர்கள். வசதி வாய்ப்புகள் பெருகும். வழக்கு விஷயங்களில் எதிர்பார்த்த முடிவு கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் செலவு செய்து கடையை அலங்கரிப்பீர்கள். விவசாயிகள் கையிருப்புப் பொருள்கள் மீது கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் உட்கட்சிப் பூசல்களில் கருத்தைத் தெரிவிக்க மாட்டீர்கள். கலைத்துறையினர் கலைஞர்களை அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். பெண்கள் யோகா, தியானம் போன்றவற்றைக் கற்றுக் கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் வெளி விளையாட்டுகளில் பங்கு கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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