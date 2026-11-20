வார பலன்கள் (நவ. 20 - 26) - விருச்சிகம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
வருமானம் படிப்படியாக உயரும். தொழிலில் புதிய நுணுக்கங்களைப் புகுத்துவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலகத்தில் எதிர்பார்த்த வருமானம் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் புதிய சந்தைகளில் பொருள்களை விற்பனை செய்வீர்கள். விவசாயிகள் விளைச்சலால் நல்ல லாபத்தைப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் பொதுச் சேவையில் அனுகூலமான திருப்பங்களைக் காண்பீர்கள். கலைத்துறையினர் கூடுதல் முயற்சியின்பேரில் புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவீர்கள். பெண்களுக்குப் பொருளாதாரத்தில் மகிழ்ச்சிகரமான சூழ்நிலை தென்படும். மாணவர்கள் கல்வியில் கூடுதல் ஈடுபாடு காட்டுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 26.
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