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வார பலன்கள் (நவ. 13 - 19) - ரிஷபம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

weekly predictions

வார பலன்கள்

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புதிய உபகரணங்களை வாங்கி தொழிலில் லாபம் அடைவீர்கள். இழுபறியான செயல்களையும் வெற்றியுடன் முடித்து விடுவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் பதவி உயர்வைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்ப்பீர்கள். விவசாயிகள் புதிய கால்நடைகளை வாங்குவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளை பொறுப்புடன் செய்து முடிப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய நுட்பங்களைப் புகுத்தி பாராட்டு பெறுவீர்கள். பெண்கள் கணவரை அனுசரித்து நடந்துகொண்டு காரியங்களைச் சாதித்துக் கொள்வீர்கள். மாணவர்களின் மதிப்பு பள்ளியில் உயரும்.

சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 13, 14.

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