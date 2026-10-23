வார பலன்கள் (அக். 23 - 29) விருச்சிகம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
பூர்விக சொத்துகளில் இருந்து வருமானம் வரத் தொடங்கும். புதியவர்களின் நட்பு கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளை அனுசரித்து நடந்து கொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளியிடம் முக்கிய விஷயங்களில் கலந்தாலோசிப்பீர்கள்.
விவசாயிகள் பொருளாதார முன்னேற்றத்தால் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். அரசியல்வாதிகளுக்கு கட்சி மேலிடத்தில் ஆதரவு கிடைக்கும். கலைத்துறையினரின் செயல்பாடுகளை மற்றவர்கள் பாராட்டுவார்கள்.
பெண்கள் உற்றார் உறவினர்களிடம் அன்புடன் பழகுவீர்கள். மாணவர்களின் உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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