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வார பலன்கள் (அக். 2 - 8) - சிம்மம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

weekly predictions

வார பலன்கள்

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ஆன்மிகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். பூர்விக சொத்துகளில் இருந்து வருமானம் வரத் தொடங்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளை வெற்றிகரமாக முடித்து விடுவீர்கள். வியாபாரிகள் விற்பனையைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகளுக்கு செலவு செய்ய நேரிடும்.

அரசியல்வாதிகள் சமயோசிதமாகச் செயல்பட்டு மேலிடத்தின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் தனித்திறமைகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள்.

பெண்கள் உற்றார் உறவினர்களை அனுசரித்து நடந்து கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் எதிர்பார்த்த துறைகளில் மேற்படிப்பைத் தொடர்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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