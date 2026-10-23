வார பலன்கள் (அக். 23 - 29) - துலாம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
நிதானமான பேச்சுகள் உங்கள் நன்மதிப்பைக் கூட்டும். நிர்வாகப் பணியினர் விவேகத்துடன் நடந்துகொள்வீர்கள். தொழிலில் திறமைகள் வெளிப்படும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் மாற்றங்களைக் கொண்டு வருவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு விற்பனையில் லாபம் பெருகும். விவசாயிகள் கூடுதல் விளைச்சலைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் புதிய முயற்சிகளை உறுதியான மனத்துடன் செயல்படுத்துவீர்கள். கலைத்துறையினரைத்தேடி புதிய வாய்ப்புகள் வரும்.
பெண்களுக்கு கணவரிடம் அன்பு, பாசம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - அக்டோபர் 28, 29.
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