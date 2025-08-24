“உன்னைப்போல் பிறரை நேசி!” -மதராஸி டிரைலர் இதோ!

அமரன் படத்தின் பெரு வெற்றிக்குப் பின் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘மதராஸி’ படத்தின் டிரைலர் ஞாயிற்றுக்கிழமை(ஆக. 24) மாலை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கியுள்ள புதிய படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்து முடித்துள்ளார். சிவகார்த்திகேயனின் 23-வது படமான இப்படத்தில் துப்பாக்கி படத்தில் வில்லனாக நடித்து பிரபலமான வித்யுத் ஜம்வால், பிஜு மேனன், ருக்மிணி வசந்த் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
‘மதராஸி’ படம் செப். 5 திரைக்கு வருகிறது.
