எல்ஐகே பட ‘அடாவடி' பாடல் விடியோ வெளியீடு!
எல்ஐகே படத்திலிருந்து புதுப் பாடல் விடியோ வெளியீடு
‘அடாவடி' பாடல் விடியோ
‘அடாவடி' பாடல் விடியோ
எல்ஐகே படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ‘அடாவடி' பாடல் இன்று (மார்ச் 30) மாலை வெளியிடப்பட்டது.
இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் பெரும் இடைவெளிக்குப்பின் அடுத்ததாக எல்ஐகே என்ற லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். அதில் கதாநாயகனாக இயக்குநரும் நடிகருமான பிரதீப் ரங்கநாதனும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் எஸ். ஜே. சூர்யா, சீமான், க்ரித்தி ஷெட்டி, கௌரி கிஷன், யோகி பாபு, ஷா ரா, மாளவிகா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
எல்ஐகே படம் வரும் ஏப். 10 உலகெங்கும் திரையரங்குகளில் வெளியிடப்பட உள்ள நிலையில், அப்படத்தில் அனிருத் இசையில் ‘அடாவடி' பாடல் இன்று வெளியிடப்பட்டது.
ரோகேஷ், ஹெய்சென்பெர்க், விக்னேஷ் சிவன் பாடல் வரிகளை எழுதியுள்ளனர். தர்மதுரை படத்தில் இடம்பெற்ற ‘மக்க கலங்குதப்பா...’ பாடல் மூலம் பெருவாரியான ரசிகர்களைக் கவர்ந்த நாட்டுப்புற இசைப் பாடகர் மதிச்சியம் பாலா இப்பாடலை பாடியுள்ளார்.
யூடியூப் தளத்தில் வெளியாகி பார்வையாளர்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்றுள்ள ‘அடாவடி' பாடலின் காணொலியில், விக்னேஷ் சிவன் - நயன்தாரா தம்பதியின் இரு மகன்களும் சில விநாடிகள் ஆட்டம் போட்டு தங்கள் பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளனர்.
கானா - ராப் இசையில் ஆங்கில - தமிழ் சொற்கள் கலவையாக இன்றைய ஜென் ஸீ தலைமுறையைக் கவரும் விதத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள ‘அடாவடி' பார்வையாளர்கள் பெரும்பாலானோரிடமிருந்து சமூக ஊடகங்களில் நேர்மறை கருத்துகளைப் பெற்று வருகிறது.
