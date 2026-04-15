இந்தப் படமும் ரூ.100 கோடி நிச்சயம்..! விஜய் பாணியில் பேசிய விக்னேஷ் சிவன்!

எல்ஐகே படத்தின் வெற்றி விழாவில் இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் தவெக தலைவர் விஜய் பாணியில் நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு வாழ்த்து கூறியுள்ளார்.
இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன், நடிகை கீர்த்தி ஷெட்டி, எஸ்.ஜே. சூர்யா மற்றும் சீமான் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் கடந்த ஏப்.10ஆம் தேதி வெளியானது.
எல்ஐகே திரைப்படம் முற்றிலும் ஏஐ, ரோபோ தொழில்நுட்ப விஷயங்களைக் கொண்டு வெளியான இந்தப் படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது.
எல்ஐகே முதல் 3 நாள்களில் உலகளவில் ரூ. 28 கோடி வரை வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பிரதீப் ரங்கநாதனின் முந்தைய மூன்று படங்களும் ரூ.100 கோடி வசூலைக் கடந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிலையில் படத்தின் வெற்றி விழாவில் இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன், “பிரதீப் ப்ரோ, இந்தப் படமும் ரூ.100 கோடி வசூலிக்கும். கான்ஃபிடன்டா இருங்க, வெற்றி நிச்சயம்” எனக் கூறியுள்ளார்.
நடிகராக இருந்த விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பிரசாரத்தின் போது எல்லா மேடைகளிலும் இந்த வசனத்தைக் கூறி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜன நாயகன் திரைப்படம் தணிக்கைச் சான்றிதழ் பிரச்னையினால் வெளியாகாமல் இருக்கும் நிலையில், சமீபத்தில் இந்தப் படம் இணையத்தில் வெளியானதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
"This movie is also guaranteed to hit ₹100 crores!" Vignesh Shivan extends his wishes in true Vijay style!
தொடர்புடையது
அன்று அனிருத் செய்த உதவி... கண்கலங்கிய விக்னேஷ் சிவன்!
நடிகர் விஜய்யால் கொல்லப்பட்டவர்களில் நானும் ஒருவன்: விக்னேஷ் சிவன்
எல்ஐகே பட ‘அடாவடி' பாடல் விடியோ வெளியீடு!
எல்ஐகே வெளியீட்டுத் தேதி புரோமோவுடன் அறிவிப்பு!
