’வெந்து தணிந்தது காடு’ ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு

வெந்து தணிந்தது காடு திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி குறித்து அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

சிம்பு நடிப்பில் கெளதம் மேனன் இயக்கத்தில் உருவான வெந்து தணிந்தது காடு படம் சமீபத்தில் வெளியானது.

முத்து(சிம்பு) என்கிற இளைஞன் சந்திக்கும் பிரச்னைகளும் சவால்களுமாக உருவான இப்படம் ரசிகர்களிடையே கலவையான பாதிப்பையே உருவாக்கினாலும் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

மேலும், வணிக ரீதியாகவும் வெற்றிபெற்றதால் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்திற்கான பணிகளைப் படக்குழுவினர் துவங்கியுள்ளனர்.

இந்நிலையில், இப்படம் நாளை மறுநாள் (அக்.13) அமேசான் பிரைம் தளத்தில் வெளியாக உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

take an unvarnished look at the gangster world #VendhuThanindhathuKaaduOnPrime, Oct 13#VTKOnPrimeFromOct13 #VTKOnPrime @SilambarasanTR_ @menongautham @arrahman @IshariKGanesh @VelsFilmIntl https://t.co/IqSl3gDFMw