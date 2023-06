ஜவான் படத்திற்கு ஏன் விளம்பரம் செய்வதில்லை?: ரசிகரின் கேள்விக்கு ஷாருக்கான் பதில்! 

தமிழில் விஜய்யை வைத்து பிகில், மெர்சல், தெறி என்று மூன்று சூப்பர் ஹிட் படங்களைத் தந்த அட்லி, ஷாருக்கானின் ஜவான் படத்தின் மூலம் ஹிந்தியில் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார்.

இப்படத்தின் இறுதிக்கட்ட பணிகள் மிகத் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இப்படம் செப்.7 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ள நிலையில் இதன் ஓடிடி, இசை மற்றும் திரையரங்க வெளியீட்டு உரிமம் ஆகியவை ரூ.400 கோடிக்கும் மேல் விற்கப்பட்டதாக புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்நிலையில் ஷாருக்கான் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் ரசிகர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்துள்ளார். இதில் ரசிகர் ஒருவர், “ஜவான் படத்தின் டிரைலர் எப்போது? ஜவான் படத்திற்கு ஏன் விளம்பரம் செய்வதில்லை?” எனக் கேள்வி கேட்டப்படட்து. இதற்கு பதிலளித்த ஷாருக்கான், “ நீங்கள் ஜவான் பற்றி கேட்பதே படத்தின் விளம்பரம்தான்” எனப் பதிலளித்துள்ளார்.

The fact that you are asking about Jawaan is promotion enough!! https://t.co/ArkLxWWsIZ