ஜெயம் ரவி பிறந்தநாளில் ஜீனி படத்தின் புதிய போஸ்டர்! ரிலீஸ் எப்போது?

Wishing a magical birthday to our #Genie, @actor_jayamravi! 🧞‍♂️ May your journey on the magic carpet continue to bring positive vibes and success.



Magic Sparkles Soon in Theaters ✨#HBDJayamRavi



Produced by @VelsFilmIntl Dr @IshariKGanesh

An @arrahman Musical

An #ArjunanJr.… pic.twitter.com/HmHpde2Rz1