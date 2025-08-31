மோசமான விமர்சனங்களைப் பெறும் ஃபஹத் ஃபாசில் படம்!

நடிகர் ஃபஹத் ஃபாசில் நடிப்பில் உருவான ஓடும் குதிர சாடும் குதிர திரைப்படம் மோசமான விமர்சனங்களைப் பெற்றுள்ளது.
மாரீசன் திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து ஃபஹத் ஃபாசில் நடித்து முடித்துள்ள படம் ஓடும் குதிர சாடும் குதிர. காதல், திருமணம் என நகைச்சுவை பின்னணியில் இப்படம் உருவாகியுள்ளது.
இதனை, ஞஞ்சுகளுடே நாட்டில் ஓரிடவேள படத்தை இயக்கிய அல்தாஃப் சலீம் எழுதி இயக்கியுள்ளார்.
கல்யாணி பிரியதர்ஷினி, ரேவதி பிள்ளை, லால் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இப்படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை ஓணம் வெளியீடாகத் திரைக்கு வந்தது. ஆனால், கதையும் திரைக்கதையும் மோசமாக உள்ளதால் ரசிகர்களிடம் கடுமையான எதிர்வினைகளைச் சந்தித்து வருகிறது.
இதையும் படிக்க: உடல் எடையைக் குறைத்த நிவேதா தாமஸ்!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.