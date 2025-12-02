சீரியல் கில்லராக மம்மூட்டி? களம் காவல் வெளியீட்டு டீசர்!

நடிகர் மம்மூட்டி நடித்த களம்காவல் படத்தின் வெளியீட்டு டீசர் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் மம்மூட்டி களம் காவல் என்கிற கிரைம் திரில்லர் திரைப்படத்தில் வில்லனாக நடித்துள்ளார். இப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி கவனம் பெற்ற நிலையில், டிச. 5 ஆம் தேதி படம் திரைக்கு வருகிறது.
இதில் காவல்துறை அதிகாரியாக நடிகர் விநாயகன் நடித்துள்ளார்.
இப்படத்தின் முன்வெளியீட்டு டீசரை வெளியிட்டுள்ளனர். அதில், ‘ஒரு மனிதனைக் கொல்வதுதான் இருப்பதிலேயே மிகவும் சந்தோஷமான விஷயம்’ என்கிற வசனத்தைப் பேசுகிறார்.
மேலும், காணாமல் போன பெண்கள் குறித்த புகைப்படங்களும் இடம்பெற்றுள்ளதால் இப்படத்தில் மம்மூட்டி சீரியல் கில்லராக நடித்திருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
