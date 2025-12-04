இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் வித்தியாசமான படங்கள்!

ஓடிடி தளங்களில் இந்த வாரம் எந்தெந்தத் திரைப்படங்கள், இணையத் தொடர்கள் வெளியாகவுள்ளன என்பதைக் காணலாம்.
ரஷ்மிகா மந்தனா பிரதான பாத்திரத்தில் நடித்துள்ள தி கேர்ள்ஃபிரண்ட் படம், கடந்த நவ. 7 ஆம் தேதி வெளியாகி விமர்சன ரீதியாகவும், வசூல் ரீதியாகவும் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
தி கேர்ள்ஃபிரண்ட் படத்தின் திரைப்படம் வரும் நாளை(டிச. 5) நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், ஹிந்தி மொழிகளில் வெளியாகிறது.
நடிகர் மோகன்லால் மகன் பிரணவ் நடித்துள்ள டைஸ் ஐரே திரைப்படம் நாளை ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் வெளியாகவுள்ளது.
ஆன்மாக்களுக்கு வழங்கப்படும் இறுதித் தீர்ப்பு என்பதே லத்தீன் மொழியில் டைஸ் ஐரே எனப்படுகிறது. அமானுஷ்ய திரைக்கதையுடன் ஹாரர் பாணியில் இப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் பசுபதி பிரதான பாத்திரத்தில் நடித்துள்ள குற்றம் புரிந்தவன் இணையத் தொடரில், லட்சுமி பிரியா, விதார்த் உள்ளிட்டோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
செல்வமணி எழுதி இயக்கியுள்ள இந்த இணையத் தொடர் சோனி லைவ் ஓடிடி தளத்தில் நாளை வெளியாகிறது. இது மொத்தம் எட்டு எபிசோடுகளை கொண்டது.
சீரியல் கில்லர் பாணியில் எடுக்கப்பட்டுள்ள ஸ்டீஃபன் திரைப்படத்தை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் நாளை காணலாம்.
மிதுன் இயக்கி இருக்கும் இந்தத் திரைப்படத்தில், மைக்கேல் தங்கதுரை, ஸ்மிருதி வெங்கட், கோமதி சங்கர், விஜய்ஸ்ரீ உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். இப்படம் நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியாகிறது.
ஜஸ்வினி இயக்கத்தில் நடிகர்கள் அஸ்வின், குரு லக்ஷ்மண் ஆகியோர் பிரதான பாத்திரத்தில் நடித்துள்ள இணையத் தொடர் தூள் பேட் போலீஸ் ஸ்டேஷன்.
தூள்பேட் பகுதியில் நடைபெறும் சம்பவத்தை மையப்படுத்தி இந்தத் தொடர் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொடர் ஆஹா ஓடிடி தளத்தில் நாளை வெளியாகிறது. தொடர்ந்து, ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை இரவு 7 மணிக்கு அடுத்தடுத்த எபிசோடுகள் வெளியாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள்து.
ராகுல் ஸ்ரீனிவாஸ் இயக்கத்தில் திருவீர் நடிப்பில் வெளியான படம் `The Great Pre-Wedding Show'.
திருமணத்திற்கு முன் எடுக்கப்படும் ப்ரீ வெட்டிங் போட்டோஷூட்டை மையப்படுத்தி நகைச்சுவை பாணியில் எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் படம் ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் நாளை வெளியாகிறது.
தங்கவேல் இயக்கியுள்ள ஆண்பாவம் பொல்லாதது படத்தில் நாயகனாக ரியோ ராஜும் நாயகியாக மாளவிகா மனோஜும் நடித்துள்ளனர்.
இப்படம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் காணக்கிடைக்கிறது.
இயக்குநர் பிரவீன் இயக்கத்தில் நடிகர் விஷ்ணு விஷால் தயாரித்து நாயகனாக நடித்து வெளியான திரைப்படம் ஆர்யன்.
நடிகர் செல்வராகவன், ஷ்ரத்தா ஸ்ரீநாத் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்த இந்தப் படத்தை நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.
ரக்ஷித், கோமலி பிரசாத் ஆகியோர் பிரதான பாத்திரங்களில் நடித்த சசிவதனே என்ற தெலுங்கு மொழிப்படத்தை சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.
ரவி தேஜா, ஸ்ரீலீலா, ராஜேந்திர பிரசாத் ஆகியோர் நடிப்பில் வெளியான மாஸ் ஜாதரா என்ற தெலுங்கு மொழிப்படம் கடந்த ஆக. 27-ல் திரையரங்குகளில் வெளியானது.
இந்தத் திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் தமிழ் உள்ளிட்ட மொழிகளில் காணக்கிடைக்கிறது.
நகைச்சுவை பாணியில் எடுக்கப்பட்ட மலையாள மொழிப்படமான பெட் டிடெக்டிவ் திரைப்படம், தமிழ் மொழியில் ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியானது.
இந்தப் படத்தில் ஷரஃப் உ தீன், அனுபமா பரமேஸ்வரன், விநாயகன் ஆகியோர் பிரதான பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
தினகரன் எம். எழுதி இயக்கியுள்ள ரேகை என்ற இணையத் தொடர் ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
இந்த இணையத் தொடரில் பாலஹாசன், பவித்ரா ஜனனி ஆகியோர் காவல் அதிகாரிகளாக நடித்துள்ளனர்.
இதையும் படிக்க: வினுஷாவின் சுட்டும் விழி சுடரே தொடரின் முன்னோட்டக் காட்சி!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.