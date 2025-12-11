செய்திகள்

ரசிகர்களுடன் அஞ்சான் திரைப்படத்தைப் பார்த்த சூர்யா!
நடிகர் சூர்யா அஞ்சான் மறுவெளியீட்டு வடிவத்தை ரசிகர்களுடன் கண்டு ரசித்தார்.

நடிகர் சூர்யா - இயக்குநர் லிங்குசாமி கூட்டணியில் உருவாகி கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் “அஞ்சான்”. இந்தப் படத்தில், நடிகர்கள் வித்யூத் ஜம்வால், மனோஜ் பாஜ்பாயி, சமந்தா, சூரி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.

இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று விமர்சனத்திற்குள்ளானது. ஆனால், சில ரசிகர்களிடம் பாராட்டுகளையும் பெற்றது.

அஞ்சானின் எடிட் செய்யப்பட்ட புதியு வடிவம் நவ. 28 ஆம் தேதி மறுவெளியீடானது. ஆனால், மறுவெளியீட்டிலும் பெரிய வரவேற்பு எதுவும் கிடைக்கவில்லை.

இந்த நிலையில், நடிகர் சூர்யா இயக்குநர் லிங்குசாமி மற்றும் ரசிகர்களுடன் இணைந்து அஞ்சான் திரைப்படத்தைப் பார்த்துள்ளார். இதன் புகைப்படங்கள் வெளியாகி கவனம் பெற்றுள்ளன.

