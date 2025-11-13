செய்திகள்

கனகா - ஸ்ரேயா நடனமாடிய பாடல்!

குத்துப் பாடலுக்கு நடனமாடிய ஸ்ரேயா...
கனகா - ஸ்ரேயா நடனமாடிய பாடல்!
Published on
Updated on
1 min read

நடிகை ஸ்ரேயா நடனமாடிய பாடல் ரசிகர்களைக் கவர்ந்து வருகிறது.

மெட்ரோ, கோடியில் ஒருவன் படங்களை இயக்கிய ஆனந்த கிருஷ்ணன் நான் வயலன்ஸ் எனும் புதிய படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

ஏகே பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இந்தப் படத்தில் பாபி சிம்ஹா, மெட்ரோ ஸ்ரிஷ், யோகி பாபு, அதிதி பாலன் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைப்பில் உருவான இப்படத்தில் நடிகை ஸ்ரேயா கனகா என்கிற பாடலுக்கு சிறப்பு நடனமாடியுள்ளார்.

தற்போது, இதன் லிரிக்கல் விடியோ வெளியாகியுள்ளது. இதில், ஸ்ரேயாவின் இடுப்பசைவுகள் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Yuvan Shankar Raja
Shriya Saran

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com