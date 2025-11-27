அனுபமாவின் லாக்டவுன் டிரைலர்!

செய்திகள்

லாக்டவுன் டிரைலர் வெளியானது....
அனுபமா பரமேஸ்வரன்
அனுபமா பரமேஸ்வரன்
அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடிப்பில் உருவான லாக்டவுன் திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

லைகா நிறுவனம் தயாரிப்பில் அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடித்து வந்தார். இப்படத்துக்கு ‘லாக் டவுன்’ பெயரிடப்பட்டிருந்தது. ஏஆர் ஜீவா இயக்கத்தில் உருவான இப்படத்துக்கு என்ஆர் ரகுநாதன் இசையமைத்துள்ளார்.

இதில், நடிகர்கள் சார்லி, நிரோஷா, மஹானா சஞ்சீவி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

நீண்ட நாள்களாக வெளியீட்டிற்காகக் காத்திருந்த இப்படம் டிச. 5 ஆம் தேதி திரைக்கு வருமென அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலர் இன்று வெளியாகியுள்ளது. சஸ்பென்ஸ் திரில்லர் போன்ற காட்சிகள் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

