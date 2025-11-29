செய்திகள்

அகாண்டா 2 தமிழ் டீசர்!

நடிகர் பாலகிருஷ்ணாவின் அகாண்டா 2 படத்தின் டீசர் குறித்து...
Akhanda 2 massive thaandavam
அகாண்டா 2 படத்தின் போஸ்டர். படம்: எக்ஸ் / 14 ரீல்ஸ் ப்ளஸ்.
Updated on
1 min read

தெலுங்கு நடிகர் நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா நடித்துள்ள அகாண்டா 2 படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.

14 ரீல்ஸ் ப்ளஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தினை போயபதி ஸ்ரீனு எழுதி இயக்கியுள்ளார்.

இப்படத்தில் பிரக்யா ஜைஸ்வால், ஜகபதி பாபு, பூர்ணா உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்கள்.

அகண்டா முதல் பாகத்துக்கு கிடைத்த வரவேற்பையடுத்து இரண்டாம் பாகம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் பாகத்தில் நடித்த நடிகர்களே அகண்டா இரண்டாம் பாகத்திலும் நடிக்கிறார்கள். அகண்டா இரண்டாம் பாகத்துக்கும் தமன் இசையமைக்கிறார்.

டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி திரைக்கு வரவுள்ள இந்தப் படத்தின் டீசர் தமிழிலும் வெளியாகியுள்ளது.

Summary

The teaser of the film Akandha 2, starring Telugu actor Nandamuri Balakrishna, has been released.

teaser
Balakrishna
Akhanda

