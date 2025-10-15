செய்திகள்

ஏகே - 64 அறிவிப்பு எப்போது?

ஏகே - 64 அறிவிப்பு குறித்து...
நடிகர் அஜித் குமார்
நடிகர் அஜித் குமாரின் 64-வது திரைப்படத்தின் அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.

இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் நடிகர் அஜித் குமார் கூட்டணியில் புதிய திரைப்படம் உருவாகிறது. ஏகே - 64 எனத் தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்திற்கான முன்தயாரிப்பு பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

அஜித்தின் சில கார் பந்தயங்கள் முடிவடைந்ததும் படத்தின் படப்பிடிப்பு துவங்கும் எனத் தெரிகிறது.

இந்த நிலையில், அஜித் - ஆதிக் திரைப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் தயாரிப்பு நிறுவனம் மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் குறித்து தகவல்களும் விரைவில் வெளியாகும் எனக் கூறப்படுகிறது.

மேலும், இப்படத்தை அடுத்தாண்டு மே வெளியீடாகத் திரைக்குக் கொண்டு வர தயாரிப்பு நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளதாம்.

இதையும் படிக்க: காந்தா டிரைலர் எப்போது?

