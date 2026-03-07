Dinamani
செய்திகள்

விரைவில் விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!

சூர்யாவின் புதிய திரைப்பட டீசர் குறித்து...

News image
சூர்யா
Updated On :7 மார்ச் 2026, 11:26 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சூர்யாவின் விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்தின் டீசர் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.

தெலுங்கின் முன்னணி இயக்குநரான வெங்கி அட்லுரி தற்போது சூர்யாவின் 46-வது படத்தை இயக்கி முடித்துள்ளார். இப்படம் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் உருவாகி வருகிறது.

கைக்குழந்தையின் தந்தையாக சூர்யா நடித்துள்ள இப்படத்திற்கு விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் எனப் பெயரிட்டுள்ளனர்.

இதன் அறிமுக போஸ்டர்கள் அண்மையில் வெளியாகி கவனம் பெற்ற நிலையில், இப்படத்தில் டீசரை தயாரிப்பு நிறுவனம் சென்சார் செய்துள்ளது.

1.44 நிமிடம் கால அளவு கொண்ட இந்த டீசர் விரைவில் வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

