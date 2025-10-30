செய்திகள்

அறிமுக இயக்குநருடன் இணையும் விக்ரம்!

நடிகர் விக்ரமின் புதிய படம் குறித்து...
விக்ரம்
விக்ரம்
நடிகர் விக்ரமின் புதிய திரைப்படம் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் விக்ரம் வீர தீர சூரன் - 2 படத்தைத் தொடர்ந்து மாவீரன் இயக்குநர் மடோன் அஸ்வின் இயக்கத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமானார். ஆனால், படத்தின் எழுத்துப் பணிகள் முடிவடையாததால் படப்பிடிப்பு தள்ளிச் சென்றபடியே இருக்கிறது.

இந்த நிலையில், விக்ரம் அறிமுக இயக்குநர் இயக்கத்தில் நடிக்கவுள்ளார். இப்படத்தை சாந்தி டாக்கீஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

இப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்று மாலை வெளியாகும் எனத் தெரிவித்துள்ளனர். இது, விக்ரமின் 63 படமாக உருவாகவுள்ளது.

Vikram
Chiyaan

