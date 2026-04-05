Dinamani
தோ்தலில் போட்டியிட அமைச்சா் காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது திமுக!4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: ரூ.651 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!டிரம்ப்பின் கெடு இன்று மாலையுடன் நிறைவு! மிகப்பெரிய வியப்பு காத்திருப்பதாக ஈரான் புதிய மிரட்டல்!!நாளைமுதல் ‘பூத் சிலிப்’ விநியோகிக்கத் திட்டம்!!இன்று இறுதியாகிறது வாக்காளா் பட்டியல்! விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளில் இன்று பலத்த மழை வாய்ப்புவேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவுமுதல்வா் ஸ்டாலின் 3ஆம் கட்ட பிரசாரம்: புதுச்சேரியில் இன்று தொடக்கம்!கேரளம், அஸ்ஸாமில் நாளையுடன் பிரசாரம் நிறைவு - உச்சகட்ட வாக்குசேகரிப்பு
/
செய்திகள்

பாலியல் புகாா் வழக்கு: இயக்குநா் ரஞ்சித்துக்கு 3 நாள்கள் போலீஸ் காவல்

பாலியல் புகாா் வழக்கில் இயக்குநா் ரஞ்சித்துக்கு 3 நாள்கள் போலீஸ் காவல்...

News image

ANI

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 7:45 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பாலியல் வழக்கில் மலையாள திரைப்பட இயக்குநா் ரஞ்சித்தை 3 நாள்கள் போலீஸ் காவலில் விசாரிக்க எா்ணாகுளம் நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

கொச்சி அருகே நடைபெற்ற திரைப்பட படப்பிடிப்பின்போது, கேரவனில் வைத்து தன்னிடம் பாலியல் ரீதியில் துன்புறுத்தலில் ஈடுபட்டதாக ரஞ்சித் மீது நடிகை ஒருவா் புகாா் அளித்தாா். இதன்மீது விசாரணை நடத்தி, ரஞ்சித்தை தொடுபுழாவில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை காவல் துறையினா் கைது செய்தனா்.

தன் மீதான குற்றச்சாட்டை மறுத்துள்ள ரஞ்சித், நீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் கோரி மனு தாக்கல் செய்துள்ளாா். அந்த மனுவில், தனது கைதின்போது சட்ட ரீதியிலான நடவடிக்கைகளை காவல் துறை பின்பற்றவில்லை என அவா் குற்றம்சாட்டியுள்ளாா். மேலும், உடல்நிலையையும் ஜாமீன் கோருவதற்கான காரணமாகக் காட்டியுள்ளாா்.

இந்நிலையில், எா்ணாகுளம் நீதிமன்றத்தில் இயக்குநா் ரஞ்சித்தை காவல் துறையினா் சனிக்கிழமை ஆஜா்படுத்தினா். அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஆா்.எம்.செல்மத்திடம், காவல் துறை தரப்பில் 3 நாள்கள் காவலில் வைத்து ரஞ்சித்தை விசாரிக்கக் கோரி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, வரும் திங்கள்கிழமை மாலை வரை அவரை போலீஸ் காவலில் வைத்து விசாரிக்க காவல் துறைக்கு அனுமதியளித்து உத்தரவிட்டாா். அதேநேரத்தில் ரஞ்சித் ஜாமீன் கோரி தாக்கல் செய்த மனுவை பிறகு பரிசீலிப்பதாகவும் நீதிபதி அறிவித்தாா்.

தொடர்புடையது

பாலியல் புகார்: இயக்குநர் ரஞ்சித் சிறையில் அடைப்பு!

பாலியல் புகார்: இயக்குநர் ரஞ்சித் சிறையில் அடைப்பு!

பாலியல் புகாா் மீது தாமதமாக வழக்கு!

பாலியல் புகாா் மீது தாமதமாக வழக்கு!

பிளஸ் 2 மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: 5 பேரிடம் டிஎன்ஏ பரிசோதனை

பிளஸ் 2 மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: 5 பேரிடம் டிஎன்ஏ பரிசோதனை

மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை: தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 9 மணி நேரம் நீடித்த மறியல்

மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை: தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 9 மணி நேரம் நீடித்த மறியல்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

பேட்ரியாட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு