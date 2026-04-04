விஜய்யை விமர்சித்து படமா? டிஎன் 2026 இயக்குநர் விளக்கம்!

சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய டிஎன் 2026 திரைப்படம் குறித்து இயக்குநர் விளக்கமளித்துள்ளார்.
இயக்குநர் உமாபதி ராமைய்யா இயக்கத்தில் உருவான டிஎன் 2026 திரைப்படம் முழுநீள அரசியல் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது. சினிமா நடிகர் ஒருவர் கட்சி ஆரம்பித்து அரசியல்வாதியாக மாறும்படியாக கதை எழுதப்பட்டுள்ளது.
நாயகனான நட்டி நடராஜன் தவெக தலைவர் விஜய்யைப் போன்றே தோற்றமளிப்பத்துடன் டிரைலர் வசனங்களும் தவெக நிர்வாகிகளை நினைவுப்படுத்துவது போன்றே இருந்தது.
இந்த நிலையில், பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் கலந்துகொண்ட படக்குழுவினரிடம், தவெக தலைவர் விஜய்யை விமர்சித்துதான் படத்தை எடுத்தீர்களா? எனக் கேள்வி கேட்டனர்.
இயக்குநர் உமாபதி ராமைய்யா தன் தந்தை தம்பி ராமைய்யா உடன்.
இதற்கு படத்தின் இயக்குநர் உமாபதி ராமைய்யா, “இப்படம் அரசியல் நகைச்சுவை படமாகவே எடுக்கப்பட்டுள்ளது. யாரையும் குறிப்பிட்டு தாக்கும் எண்ணம் எங்களுக்கு இல்லை. உண்மையில், நடிகர் விஜய்யின் பெரிய ரசிகன் நான். அவர் ஒரு சிங்கம். அவரின் புகழை கெடுக்க இப்படத்தை எடுக்கவில்லை. டிஎன் 2026 எனப் பெயர் வைத்ததற்குக் காரணம், படத்தில் நாயகனின் பெயர் தங்க நட்சத்திரம். அதனைக் குறிப்பிடும் விதமாகவே அப்பெயர் வைத்துள்ளோம். ” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்புடையது
அஜித் - ஷாலினியால் உருவான ஹாய்!
உமாபதி ராமையா இயக்கத்தில் டிஎன் 2026! டீசர் அறிவிப்பு!
தாயைத் தெய்வமாக அல்ல, மனுஷியாக பாருங்கள்: இயக்குநர் சசி
அடுத்த திரைப்படத்தில் கவனம் செலுத்தும் ஹெச். வினோத்!
