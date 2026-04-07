விஜய்யைத் தாக்கியிருந்தால்... எச்சரிக்கும் ரசிகர்கள்!

நடிகர் விஜய்யின் ரசிகர்கள் டிஎன் 2026 திரைப்படம் குறித்து எச்சரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
இயக்குநர் உமாபதி ராமைய்யா இயக்கத்தில் உருவான டிஎன் 2026 திரைப்படம் முழுநீள அரசியல் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது. சினிமா நடிகர் ஒருவர் கட்சி ஆரம்பித்து அரசியல்வாதியாக மாறும்படியாக கதை எழுதப்பட்டுள்ளது.
நாயகனான நட்டி நடராஜன் தவெக தலைவர் விஜய்யைப் போன்றே தோற்றமளிப்பத்துடன் டிரைலர் வசனங்களும் தவெக நிர்வாகிகளை நினைவுப்படுத்துவது போன்றே இருந்தது.
தொடர்ந்து, நடைபெற்ற பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் படக்குழுவினர் இது தவெக மற்றும் விஜய்க்கு எதிரான படமல்ல என விளக்கமளித்தனர்.
முக்கியமாக, படத்தின் இயக்குநரான உமாபதி ராமைய்யா, “நடிகர் விஜய்யின் பெரிய ரசிகன் நான். அவர் ஒரு சிங்கம். அவரின் புகழை கெடுக்க இப்படத்தை எடுக்கவில்லை.” எனக் கூறியிருந்தார்.
இருப்பினும், யூடியூபில் இந்த டீசர் 40 லட்சம் பார்வைகளைப் பெற்றதுடன் விஜய் ரசிகர்களிடமும் திமுக கட்சியினரிடமும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காரணம், டீசரில் சினிமாவிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்த நாயகனைத் தாக்கிப் பேசும் காட்சிகள் இடம்பெற்றிருந்தன. மேலும். சில வசனங்களில் ஆளும்கட்சியைத் தாக்கும்படியாகவும் இருந்தது.
இந்த நிலையில், தேர்தல் நேரத்தில் வெளியாகும் இப்படத்தில் ஒருவேளை மறைமுகமாக விஜய்யைத் தாக்கியிருந்தால் படத்தைப் புறக்கணிப்பதுடன் கடுமையான விமர்சனங்களுக்கு ஆளாக வேண்டுமென சில ரசிகர்கள் எச்சரித்து பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
டிஎன் 2026 திரைப்படம் ஏப். 10 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
Summary
some of vijay fans condenm tv 2026 movie teaser starring by natty natraj
தொடர்புடையது
விஜய்யை விமர்சித்து படமா? டிஎன் 2026 இயக்குநர் விளக்கம்!
உமாபதி ராமையா இயக்கத்தில் டிஎன் 2026! டீசர் அறிவிப்பு!
கஃபுள் பிரண்ட்லி - வருந்தும் ரசிகர்கள்!
ஒரே நாளில் வெளியாகும் டாக்ஸிக், ஜன நாயகன்?
வீடியோக்கள்
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"Edappadi Palanisamy உடன் சேர்ந்ததில் தவறில்லை": TTV Dhinakaran Exclusive
தினமணி செய்திச் சேவை
ஓர் அணி, ஓராயிரம் பிரச்னைகள்: இது சிஎஸ்கேவின் சோகக் கதை! | IPL 2026 | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை
Podcast | அண்ணாமலை பேட்டி முதல் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சனம் வரை... | News & Views | E-23 |
தினமணி செய்திச் சேவை