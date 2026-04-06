ஒரு வினாடி சொதப்பல்... விமர்சிக்கப்படும் ராமாயணா கிளிம்ஸ்!

ராமாயணா கிளிம்ஸ் காட்சியில் ஏற்பட்ட லாஜிக் குறைபாட்டால் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.
இயக்குநர் நித்திஷ் திவாரி இயக்கத்தில் நடிகர்கள் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யஷ் நடிப்பில் ராமாயணம் உருவாகி வருகிறது. இரண்டு பாகமாக உருவாகும் படத்தின் முதல் பாகத்திற்கான படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதில் ராமனாக ரன்பீர், சீதாவாக சாய் பல்லவி, ராணவனாக யஷும் நடித்து வருகின்றனர். இதன் கிளிம்ஸ் விடியோ வெளியாகி ஆச்சரியப்படுத்திய நிலையில், ராமராக நடித்த ரன்பீரின் அறிமுக விடியோவை சில நாள்களுக்கு முன் வெளியிட்டனர்.
மிகப் பிரம்மாண்டமான விஎஃப்எக்ஸ் வேலைப்பாடுகள், கம்பீரமான ரன்பீர் தோற்றம், பின்னணி இசை என அனைத்தும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளதால் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு ராமாயணாவுக்கு உருவாகியுள்ளது.
யூடியூபில் இந்த கிளிம்ஸ் 2 கோடிக்கும் அதிகமாக பார்வைகளைப் பெற்றுள்ளது.
ஆனால், இந்த கிளிம்ஸின் 36-வது வினாடியில் ராமர் நடந்துவருவது போன்ற காட்சியின் ஆரம்பத்தில் சிறுவன் ஒருவன் தலைகுணிந்து அவரை வணங்குகிறான். ராமரான ரன்பீர் அடுத்தடுத்த அடிகளை வைக்கும்போதும் அதே சிறுவன் அவருடைய பக்கவாட்டில் நின்றுகொண்டிருப்பது போன்ற காட்சி இடம்பெற்றுள்ளது.
இவ்வளவு பெரிய பட்ஜெட்டில் படமொடுப்பவர்கள் இதைக் கூட சரி செய்ய மாட்டார்களா? என சிலர் இந்த கிளிம்ஸ் குறையை விமர்சித்து வருகின்றனர்.
Summary
The Ramayana glimpse scene has drawn criticism due to a logical flaw.
