பிரசாந்த் படத்தில் கதாநாயகியான தேவயானி மகள்!

நடிகை தேவயானியின் மகள் கதாநாயகியாக அறிமுகமாகவுள்ளார்.
தெலுங்கில் வெளியாகி பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற கோர்ட் திரைப்படத்தை தமிழில் ரீமேக் செய்துள்ளனர். இதனை இயக்குநர் தியாகராஜன் இயக்க, நடிகர் பிரசாந்த் வழக்குரைஞராக நடித்துள்ளார்.
தயாரிப்பாளர் 5 ஸ்டார் கதிரேசனின் மகன் ஹிருத்திக் மற்றும் நடிகை தேவயானியின் மகள் பிரியங்கா ஆகியோர் நாயகன், நாயகியாக நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இப்படத்திற்கு ரஞ்ஜன் எனப் பெயரிட்டுள்ளதை இன்று அறிவித்துள்ளனர்.
நடிகர் நானி தயாரிப்பில் அறிமுக இயக்குநர் ராம் ஜெகதீஸ் இயக்கத்தில் உருவான கோர்ட் - ஸ்டேட் விர்சஸ் நோபடி (court state vs a nobody) திரைப்படம் கடந்த ஆண்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்றதுடன் ரூ. 60 கோடி வரை வசூலித்து வெற்றிப் படமானது குறிப்பிடத்தக்கது.
actor devayani daughter debut movie titled as ranjan
