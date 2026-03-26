சிலம்பரசனுக்கு ஜோடியான பிரியங்கா மோகன்!

அரசனில் இணைந்துள்ள பிரியங்கா மோகன் குறித்து...

சிலம்பரசன், பிரியங்கா மோகன்

Updated On :26 மார்ச் 2026, 10:34 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகை பிரியங்கா மோகன் அரசன் திரைப்படத்தில் கதாநாயகியாக நடிக்கிறாராம்.

தெலுங்கு திரைப்படங்களில் நடித்து பிரபலமானவர் நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகன். தமிழில் டாக்டர், டான், எதற்கும் துணிந்தவன், கேப்டன் மில்லர் படங்களில் நடித்துள்ளார்.

அழகான கதாநாயகி எனப் பெயரெடுத்தவர் பான் இந்தியளவில் கவனிக்கப்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், பெரிய அளவில் பிரியங்காவால் வளர முடியவில்லை. அண்மையில், இவர் நடிப்பில் வெளியான மேட் இன் கொரியா திரைப்படம் வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தது.

தற்போது, அரசன் இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பில் பிரியங்கா மோகன்இணைந்துள்ளார். இதில், சிலம்பரசனுக்கு ஜோடியாக நடித்து வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதனால், வடசென்னை உலகில் பிரியங்கா மோகனும் இடம்பிடித்திருப்பது ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இரண்டாம் கட்ட படப்பிடிப்பில் நடிகர்கள் யோகி பாபு, டிஜே ஆகியோர் இணைந்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இப்படத்தைத் தொடர்ந்து இணையத் தொடர் மற்றும் தெலுங்கு படங்களில் பிரியங்கா கவனம் செலுத்த உள்ளார்.

தொடர்புடையது

அரசனில் பிரியங்கா மோகன், யோகி பாபு!

பிரியங்கா மோகன் மகிழ்ச்சி..! வெற்றிக் கொண்டாட்டத்தில் மேட் இன் கொரியா படக்குழுவினர்!

பிரியங்கா மோகனின் ‘மேட் இன் கொரியா’ ஓடிடியில் வெளியானது!

பிரியங்கா மோகனின் மேட் இன் கொரியா படத்தின் டிரைலர்!

வீடியோக்கள்

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!
வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
வீடியோக்கள்

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
வீடியோக்கள்

