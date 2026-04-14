Dinamani
தவெக பிரசாரத்தில் மயங்கிய சூலூர் வேட்பாளர்! 7 பெண்கள் மயக்கம்!முதல்வர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் நிதீஷ் குமார்!பெண்களுக்கு 33% இடஒதுக்கீடு: மு.க. ஸ்டாலினால் பொறுக்க முடியவில்லை - இபிஎஸ்விஜய் பிரசாரம்! பெருமாநல்லூரில் தடுப்புகள் அமைத்து காவலர்கள் தீவிர பாதுகாப்பு!
/
செய்திகள்

தனுஷ் - 56 படத்திலிருந்து விலகிய ருக்மணி வசந்த்?

ருக்மணி வசந்த் குறித்து...

News image

ருக்மணி வசந்த் - instagram

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 11:27 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகை ருக்மணி வசந்த் நடிகர் தனுஷ் - 56 திரைப்படத்திலிருந்து விலகியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நடிகை ருக்மணி வசந்த் தமிழில் விஜய் சேதுபதியுடன் ஏஸ் திரைப்படத்தில் நடித்தார். ஆனால், அப்படம் சரியான வரவேற்பைப் பெறவில்லை.

அதன்பின், மதராஸியில் நடித்து தமிழ் ரசிகர்களின் விருப்பமான நாயகி பட்டியலுக்குள் நுழைந்தார். இறுதியாக, இவர் நடித்த காந்தாரா சாப்டர் - 1 திரைப்படம் பான் இந்திய ஹிட் ஆனதுடன் ரூ. 850 கோடி வரை வசூலித்தது. அடுத்ததாக, டாக்ஸிக் படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இதுபோக, ஹிந்தி சினிமாவில் நடிக்க கதைகளையும் கேட்டு வருகிறார்.

இந்த நிலையில், லப்பர் பந்து இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்கத்தில் நடிகர் தனுஷின் 56-வது படத்தில் நடிக்க ருக்மணி வசந்த் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது. படத்தின் படப்பிடிப்பு ஜூன் மாதம் மதுரையில் துவங்குகிறது.

தற்போது, இப்படத்திலிருந்து ருக்மணி வசந்த் விலகியதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பிரசாந்த் நீல் - ஜூனியர் என்டிஆர் திரைப்படத்திற்கு ருக்மணி அதிக படப்பிடிப்பு நாள்கள் ஒதுக்கியதால் தனுஷ் 56 படத்திலிருந்து விலகியுள்ளாராம்.

Summary

Reports indicate that actress Rukmini Vasanth has opted out of Actor Dhanush's 56th film

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி செய்திச் சேவை

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

23 மணி நேரங்கள் முன்பு