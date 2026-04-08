குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் நடிகை ஸ்ரேயா - சித்து!

குக் வித் கோமாளி சீசன் 7 நிகழ்ச்சியில் சின்ன திரை நடிகை ஸ்ரேயா தனது கணவர் சித்துவுடன் பங்கேற்றுள்ளார்.
சின்ன திரையில் பிரபல ஜோடியாக வலம்வரும் இவர்கள், குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் மூலம் தனது சமையல் திறனையும், நகைச்சுவை திறனையும் வெளிப்படுத்தவுள்ளனர்.
விஜய் தொலைக்காட்சியின் மக்களால் விரும்பி பார்க்கப்படும் நிகழ்ச்சியாக குக் வித் கோமாளி உள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது 7வது சீசனை எட்டியுள்ளது. இதற்கு முந்தைய சீசன்களில் இருந்து வேறுபட்டு இருக்கும் வகையில், போட்டியாளர்கள் அனைவரும் கணவன் - மனைவி என ஜோடியாக உள்ளனர்.
பாடகர் மனோ - ஜமீலா, நடிகர் அரவிந்த் சேஜு - நடிகை சங்கீதா, கானா வினோத் - பாக்கியா, ரியாஸ் - நிஷா, நடிகை சம்யுக்தா - அனிருத்தா ஸ்ரீகாந்த் உள்ளிட்ட ஜோடிகள் பங்கேற்றுள்ளனர். இவர்களுடன் தற்போது நடிகை ஸ்ரேயா - சித்து தம்பதி இணைந்துள்ளனர்.
போட்டியில் சித்து - ஸ்ரேயா - எக்ஸ்
கடந்த முறை பங்கேற்ற கோமாளிகள் இம்முறையும் இடம்பெற்றுள்ளனர். நடுவர்களாக சமையல் கலைஞர்கள் தாமு, மாதம்பட்டி ரங்கராஜன், கௌசிக் சங்கர் ஆகியோருன் புதிதான நடிகை ரோஜா இணைந்துள்ளார்.
நடுவர்கள் - எக்ஸ்
கன்னட திரைப்படங்களில் நாயகியாக நடித்துவந்த நடிகை ஸ்ரேயா, 2019 ஆம் ஆண்டு கன்னட தொடரில் நடித்ததன் மூலம் சின்ன திரைக்கு அறிமுகமானார். நந்தினி, திருமணம் ஆகிய இரு தொடர்களில் நடித்ததன் மூலம் தமிழ் ரசிகர்களிடையே நன்கு அறியப்பட்டவரானார்.
திருமணம் தொடரில் நடிக்கும்போது உடன் நாயகனாக நடித்த நடிகர் சித்துவை காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்டார் ஸ்ரேயா. இதனைத் தொடர்ந்து வள்ளியின் வேலன் தொடரில் இருவரும் இணைந்து நடித்தனர். இத்தொடரும் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
சின்ன திரையில் பலரைக் கவர்ந்த தம்பதியாக இருக்கும் ஸ்ரேயா - சித்து, குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுள்ளனர். இது தொடர்பான முன்னோட்ட விடியோவும் வெளியாகி மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
உண்மையான காங்கிரஸ் தவெகவுடன் நிற்கிறது! | Vijay full speech | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
தினமணி செய்திச் சேவை
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு