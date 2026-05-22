அனுமன் சிக்கல்... ஸ்ரேயா ரெட்டி பகிர்ந்த இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு!

நடிகை ஸ்ரேயா ரெட்டி (48 வயது) தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அனுமன் சிக்கல் என்ற தத்துவார்த்தமான பதிவொன்றைப் பகிர்ந்துள்ளார். அதில் அவர் சிலம்பம் சுற்றும் விடியோவைப் பகிர்ந்துள்ளது கவனம் பெற்றுள்ளது.
சாமுராய் படத்தில் அறிமுகமான நடிகை நடிகை ஸ்ரேயா ரெட்டி, திமுரு படத்தில் வில்லியாக நடித்து புகழ்ப்பெற்றார். திருமணத்துக்குப் பிறகு மீண்டும் நடித்துவரும் இவர் சுழல் இணையத் தொடர் மூலம் கவனம் பெற்றார்.
நடிகை ஸ்ரேயா ரெட்டிக்கு 48 வயதாகிறதெனக் கூற முடியாத அளவுக்கு தனது உடல்நலனில் மிகுந்த அக்கறை எடுத்துக்கொள்கிறார்.
உடற்பயிற்சியில் அதீத ஆர்வம் கொண்ட ஸ்ரேயா ரெட்டி சில வாரங்கள் முன்னதாக களரிப்பயட்டு பயின்றுவரும் விடியோவைப் பகிர்ந்திருந்தார்.
தற்போது சிலம்பம் சுற்றவும் கற்றுக்கொண்டுள்ளார். அந்த விடியோவைப் பகிர்ந்து மிகவும் சிந்திகக்கூடிய பதிவு ஒன்றையும் எழுதியுள்ளார். அந்தப் பதிவில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:
திரும்பவும் வருவதற்கு ஒரே நேரத்தில் ஓர் அடி மட்டுமே எடுத்து வைக்க வேண்டும்! உண்மையில் நாம் யார் என்பதை வாழ்க்கை நமக்கு நினைவுகூறாதவரையில் தி அனுமன் காம்பிளக்ஸ் போல நமது சொந்த பலத்தையே மறந்துவிடுவோம்.
கடலை தாண்டும் முன்பு அனுமனுக்கே தனது சக்தியை அறிய ஜாம்பவான் தேவைப்படுகிறார். சில நேரங்களில், நாம் யார் என்பதை உணர்த்த சிலர் தேவைப்படுகிறார்கள் எனக் கூறியுள்ளார்.
The Hanuman Complex actress sriya reddy shared philosophical thoughts through her silambam video
