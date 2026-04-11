பிரபல பாடகி ஆஷா போஸ்லே மருத்துவமனையில் அனுமதி!

புகழ்பெற்ற பாடகி ஆஷா போஸ்லே லேசான மாரடைப்பு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதி.

ஆஷா போஸ்லே

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 5:00 pm

புகழ்பெற்ற பாடகி ஆஷா போஸ்லே லேசான மாரடைப்பு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்தியாவின் தனித்துவமான குரலுக்குச் சொந்தமான புகழ்பெற்ற பாடகி ஆஷா போஸ்லே. கிட்டத்தட்ட 80 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இசைத் துறையில் பங்காற்றி வருகிறார்.

பின்னணி பாடகரான இவர் பல்வேறு இந்திய மொழிகள் மற்றும் வெளிநாட்டு மொழிகளில் 12,000-க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களைப் பாடியுள்ளார்.

இந்திய இசையுலகில் இவரது சாதனைகளைப் போற்றும் விதமாக தாதா சாகேப் பால்கே விருது, பத்ம விபூஷன் போன்ற உயரிய விருதுகள் இவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், பல தேசிய விருதுகள் மற்றும் ஃப்லிம்ஃபேர் விருதுகளையும் இவர் பெற்றுள்ளார்.

தற்போது 92 வயதான ஆஷா போஸ்லே, லேசான மாரடைப்பு காரணமாக இன்று மும்பையிலுள்ள ப்ரீச் கேண்டி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரது உடல்நிலை தற்போது சீராக இருப்பதாகவும் மருத்துவர்களின் கண்காணிப்பில் இருப்பதாகவும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

அவர் விரைவில் குணமடைய திரை, இசைத்துறையினர் மற்றும் அவரது ரசிகர்கள் பிரார்த்தனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

Asha Bhosle hospitalised after mild heart attack

திருவள்ளூா்: தோ்தல் விழிப்புணா்வு நிகழ்வில் ஆட்சியா் பங்கேற்பு

