சேயோனில் பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ்!

சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ்....

பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ் - x

Updated On :12 ஏப்ரல் 2026, 10:20 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகை பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ் நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் சேயோன் படத்தில் இணைந்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தாய் கிழவி திரைப்படத்தை இயக்கிய சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் சேயோன் என்கிற திரைப்படத்தில் நடிக்கிறார். இதன் படப்பிடிப்பு விரைவில் மதுரையில் துவங்கவுள்ளது.

இது கிராமப் பின்னணி கதையாக உருவாகவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், இது உறவுகளை மையப்படுத்திய கதையாகவும் இருக்கலாம் எனத் தெரிகிறது.

இப்படத்தின் கதாநாயகியாக நடிக்க நடிகை பாக்யஸ்ரீ போர்ஸிடம் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வந்த நிலையில், அவர் ஒப்பந்தமாகியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைப்பில் உருவாகும் இப்படத்தில் நடிகர் கமல் ஹாசன் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Summary

actor bhagyashri borse joins sivakarthikeyan's seyon movie

அரசனில் இணைந்த கென்!

அல்லு அர்ஜுன் திரைப்படத்தில் அனுஷ்கா சர்மா?

சேயோன் - சிவகார்த்திகேயனின் புதிய திரைப்படம்!

சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாகும் பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ்?

வீடியோக்கள்

கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign

வியூகம் வகுத்தாச்சு; அடுத்து சூறாவளிப் பிரசாரம்தான்: சரத்குமார் | Sarathkumar |

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |

