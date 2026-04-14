பதிப்பகம் துவங்கிய பிரபல தயாரிப்பு நிறுவனம்!

தமிழ் சினிமாவில் வெற்றிகரமான தயாரிப்பு நிறுவனமான மில்லியன் டாலர் புதிதாக பதிப்பகத்தைத் துவங்கியுள்ளனர்.
தமிழில் குட் நைட், லவ்வர், டூரிஸ்ட் பேமிலி ஆகிய படங்கள் மூலம் தொடர்ச்சியாக வெற்றிபெற்ற தயாரிப்பு நிறுவனமான மில்லியன் டாலர் அடுத்ததாக பதிப்பகத் துறையிலும் கவனம் செலுத்த உள்னனர்.
இதுகுறித்து தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், “திரைத்துறையில் புதிய திறமைகளை அடையாளப்படுத்தியது போலவே, எழுத்துலகிலும் ஆரோக்கியமான மாற்றத்தை விதைக்க "மில்லியன் டாலர் பப்ளிகேஷன்" தனது பயணத்தை இனிதே தொடங்குகிறது.
இளம் எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளை உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்துவதும், அவற்றை எதிர்காலக் காட்சி ஊடகங்களுக்கான வலுவான அடித்தளமாக மாற்றுவதுமே எங்களின் முதன்மை நோக்கம்.” எனத் தெரிவித்துள்ளனர்.
Million Dollar, a successful production company in Tamil cinema, has launched a new publishing house.
