நடிகை சமந்தாவின் மா இன்டி பங்காரம் படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகி கவனம் பெற்று வருகிறது.
நடிகை சமந்தா முதன்மைக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள மா இன்டி பங்காரம் திரைப்படம் கடந்த ஆண்டு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், சில காரணங்களால் வெளியீடு தள்ளிச் சென்றது.
சமந்தா தனது சொந்தத் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்திற்கு ஓ பேபி திரைப்படத்தை இயக்கிய நந்தினி ரெட்டி இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். இந்தப் படத்துக்கான கதையை சமந்தாவின் கணவர் எழுதியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், இப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகி வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. சந்தோஷ் நாராயணன் இசையில் சின்மயி குரலில் உருவாகியுள்ள இந்தப் பாடல் சமூக வலைதளத்தில் கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.
சமந்தாவின் திருமணத்திற்குப் பின் வெளியாகும் முதல் திரைப்படம் என்பதால் வெளியீட்டுக்கு ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர். இந்தப் படம் மே15ஆம் தேதி வெளியாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
