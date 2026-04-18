கருப்பு திரைப்படம் படையப்பா, கில்லி மாதிரி இருக்கும்: ஆர்ஜே பாலாஜி

கருப்பு திரைப்படம் குறித்து ஆர்ஜே பாலாஜி பேச்சு...

நடிகர் சூர்யா - karuppu still

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 2:27 pm

கருப்பு திரைப்படம் படையப்பா, கில்லி போல் இருக்குமென இயக்குநர் ஆர்ஜே பாலாஜி கூறியுள்ளார்.

இயக்குநர் ஆர்ஜே பாலாஜி - நடிகர் சூர்யா கூட்டணியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே மே. 14 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள திரைப்படம் “கருப்பு”. இப்படத்தின் 3 பாடல்கள் கவனம் ஈர்த்துள்ளதால் சூர்யாவின் பக்கா கமர்சியல் படமாக இது இருக்கும் என அவரின் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

விரைவில் இப்படத்தின் இசை மற்றும் டிரைலர் வெளியிட்டு விழா பிரம்மாண்டமாக நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், இயக்குநர் ஆர்ஜே பாலாஜி நேர்காணலில், “கருப்பு திரைப்படம் படையப்பா, முத்து, கில்லி போல் முழுமையான பொழுதுபோக்கு திரைப்படமாக இருக்கும். ஜாலியாக குடும்பத்துடன் பார்க்கலாம். நான் கல்லூரியில் படிக்கும்போது தொடர்ந்து சூர்யாவின் வெற்றிப்படங்கள் வெளியாகிக்கொண்டிருந்தன. அப்படங்களுக்கு டிக்கெட் கூட கிடைக்காமல் இருந்த எனக்கு அவரை வைத்தே இயக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது பெரிய ஆசிர்வாதம்தான்.” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

Director RJ Balaji has stated that the film karuppu will be similar to Padayappa and Ghilli

கருப்பு பக்கா கமர்சியல் திரைப்படம்: ஆர். ஜே. பாலாஜி

