மைக்கல் ஜாக்சன் பயோபிக் எப்படி இருக்கிறது?

மைக்கல் ஜாக்சனின் வாழ்க்கை வரலாற்று படம் வெளியாகியுள்ளது....

Updated On :22 ஏப்ரல் 2026, 9:48 am

உலகப்புகழ் பெற்ற மைக்கல் ஜாக்சனின் பயோபிக் திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.

உலகில் எங்கெங்கு என்ன இசைகள் இருக்கின்றன எனத் தெரியாத காலத்திலேயே 1980-களிலிருந்து ஒட்டுமொத்த உலகின் பெரும்பகுதியைத் தன் பக்கம் ஈர்த்தவர் மைக்கல் ஜாக்சன். ஆல்பம் என்றால் என்ன? நடனமும் இசையும் பாடலுக்கு எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை தன்னுடைய அசாத்திய குரல் மற்றும் நடனத்திறனால் வியக்க வைத்த மைக்கல் ஜாக்சன் 2009 ஆம் ஆண்டு திடீர் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார்.

ஜாக்சனின் மறைவு அமெரிக்காவுடன் நின்றுவிடவில்லை. உலகெங்கிலும் உள்ள அவரது ரசிகர்கள் ஜாக்சனுக்காக கண்ணீர் விட்டனர். இந்த நூற்றாண்டில் மைக்கல் ஜாக்சன் அளவுக்கு ரசிகர்களை ஈர்த்த இன்னொரு கலைஞர் இல்லையென்பதே உண்மை. இன்று இன்ஸ்டாகிராமில் மைக்கல் இருந்திருந்தால் அதிக பின்தொடர்பாளர்களைக் கொண்ட முதல் பிரபலம் ஆக இருந்திருப்பார்.

தற்போது, மைக்கல் ஜாக்சனின் வாழ்க்கையை, ‘மைக்கல்’ என்கிற பெயரில் படமாக எடுத்துள்ளனர். அவரின் கதாபாத்திரத்தில் ஜாபர் ஜாக்சன் (மைக்கல் ஜாக்சனின் உறவினர்) நடித்துள்ளார்.

அன்டொய்ன் ஃபகா இயக்கத்தில் உருவான இப்படம் பெரிய எதிர்பார்ப்புடன் இன்று உலகம் முழுவதும் வெளியானது. ஆனால், இப்படம் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யவில்லை என்றும் மிகப்பெரிய பயோபிக் படங்களில் இதுவே சுமாரானது என்றும் விமர்சனங்கள் வந்துள்ளன.

மேலும், சிலர் மைக்கல் ஜாக்சனின் போராட்டத்தையும் வேட்கையும் நன்றாகக் காட்டியிருப்பதாகவும் குறிப்பிடுகின்றனர். இந்தியாவில் இப்படம் இன்று மாலை 6 மணிக்கு மேல் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

The biopic of the world-famous Michael Jackson has been released in theaters today.

கர கதையிலேயே நாயகத் தன்மை உண்டு: தனுஷ்

கர கதையிலேயே நாயகத் தன்மை உண்டு: தனுஷ்

பா. இரஞ்சித் தயாரிப்பில் நடிக்கும் ஜிவி பிரகாஷ்!

அடுத்த திரைப்படத்தில் கவனம் செலுத்தும் ஹெச். வினோத்!

காதல் பூக்கும் காலத்தில்... யூத் - திரை விமர்சனம்!

வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth

பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK

தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!

